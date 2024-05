Gartenmauer beschädigt und im Anschluss geflüchtet

STOCKSTADT AM MAIN. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Gartenmauer eines Wohnanwesens in der Maingasse. Die Gartenmauer war bereits mehrfach angefahren worden.

In der Zeit von Sonntag 10:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr wurde die Gartenmauer eines Wohnanwesens in der Maingasse beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Dem Schadensbild nach dürfte es sich bei dem Fahrzeug welches den Unfall verursacht hat um einen Lkw oder Sprinter handeln.

Die Gartenmauer wurde bereits mehrfach durch Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise unter: Tel.06021/857-2230

Rücksichtslose Fahrweise für zu Unfall auf der A 3

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG Auf der Autobahn A3 bei Weibersbrunn kam es zu einem Unfall mit Blechschaden nachdem es einem Fahrzeugführer nicht schnell genug ging.

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr versuchte der Fahrer eines Mercedes durch dichtes Auffahren, rechts überholen und riskante Fahrmanöver im Feierabendverkehr schneller voran zu kommen. Dies hatte zur Folge, dass es zu einem Verkehrsunfall zwischen den Mercedes und einem weiteren Fahrzeug kam.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach stellte sich die rücksichtslose Fahrweise heraus.

Zeugen, die die Fahrt des Mercedes beobachtet haben oder selbst durch diesen genötigt wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 zu melden

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon. Das Handy befand sich in eine Korb der vor der öffentlichen Toilette am Schlossplatz abgestellt war.

ASCHAFFENBURG, NILKHEIM. In der Zeit von Sonntag 22:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr wurde aus dem Kellerabteil eines Hauses im Hibiskusweg ein Fahrrad entwendet.

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in der Zeit von Montag 19:30 Uhr bis Mittwoch 13:30 Uhr ein weißer Porsche beschädigt welcher im Bereich des Bessenbacher Wegs geparkt war.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG Unbekannte drehten Schrauben in zwei Reifen eines auf dem Parkplatz des Pfarrheim abgestellten Pkw Mercedes. Zuerst wurde der linke Vorderreifen angegangen. Drei Tage später konnte eine baugleiche Schraube in einem Hinterreifen festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG Auf der Autobahn A 3 kam es am Mittwoch gegen 16:50 Uhr im Bereich der Abfahrt Stockstadt zu einem riskanten Überholmanöver in dessen Verlauf der überholte Opel Corsa ausweichen musste um einen Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern. Der Opel touchierte hierbei die Leitplanke.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.