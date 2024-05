LANDSHUT. Nachdem am Mittwoch, 08.05.2024, in der Nähe des Landshuter Bahnhofes eine 250 kg Fliegerbombe gefunden wurde sind die Evakuierungsmaßnahmen und Überprüfungen der betreffenden Gebäude in vollem Gange. Das Bürgertelefon der Stadt Landshut ist erreichbar unter 0871/96577190. Weiterer Informationen zu den Evakuierungsmaßnahmen sind auch auf der Homepage der Stadt Landshut abrubar.

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat eine mobile Pressestelle außerhalb des Evakuierungsbereichs ab 10.45 Uhr im Ladehofplatz 3, 84030 Landshut (beim Malteser Hilfsdienst e. V.), eingerichtet.

Veröffenlicht: 09.05.2024, 10.05 Uhr