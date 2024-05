0956 – Einbruch in Einfamilienhaus

Stadtbergen – Im Zeitraum von Montag (06.05.2024), 10.00 Uhr bis Dienstag (07.05.2024), 10.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kornstraße. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0957 - Verdächtige Gefahrgutbehälter

Laimering - Am Dienstag, 07.05.2024 wurden gegen 16.20 Uhr in einer Speditionsfirma Am Birkenfeld verdächtige Gefahrgutbehälter gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren sicherten umgehend mit einem Großaufgebot von 145 Einsatzkräften das Gebiet großräumig ab.

Die angeforderten Spezialkräfte konnten allerdings schnell Entwarnung geben. Abschließend kam es zu keinem Austritt chemischer Stoffe und Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

0958 – Rollerfahrer übersehen

Graben - Am Dienstag (07.05.2024) kam es in der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 64-jähriger Mann befuhr um 14.30 Uhr mit seinem Auto die Zeppelinstraße in südliche Richtung und wollte nach links in die Amazonstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Rollerfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Der 50-jährige erlitt dadurch unter anderem schwere Beinverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt.