STRAUBING. Jeweils am Samstag und am Sonntag am 13. und 14. Juli 2024 findet heuer die Challenge des Polizeipräsidiums Niederbayern wieder zentral in Straubing an der Wittelsbacherhöhe am Gelände des Polizeipräsidiums statt. Ziel der mittlerweile im dritten Jahr stattfindenden Challenge ist es, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die Bayerische Polizei zu finden und diese für eine Bewerbung zu motivieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von 09 – 17 Uhr an fünf Stationen in praktische Ausbildungsinhalte hineinschnuppern und diese auch gleich selbst aktiv erleben. Dadurch können sie einen Blick in den vielfältigen Aufgabenbereich des Polizeiberufs werfen und sich selbst gleich auf die Probe stellen. Beim Schießen mit einer Laserwaffe, Durchlaufen eines Hindernisparcours mit ballistischer Schutzausstattung, Ableisten des gesamten Sporttests und Fahrten in einem Fahrsimulator sowie beim Bewältigen verschiedener polizeilicher Einsatzszenarien können sich jeweils knapp 60 mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen und zur Challenge des Polizeipräsidiums Niederbayern antreten.

Abseits der Challenge können die Interessenten live die Arbeitsweise der Diensthunde kennenlernen oder bei einer Fahrzeugdurchsuchung selbst auf die Suche nach versteckten und daher meist verbotenen Gegenständen wie Betäubungsmitteln gehen. Selbstverständlich stehen die Einstellungsberater an beiden Tagen für sämtliche Fragen rund um das Bewerbungsverfahren zur Verfügung.

Für eine Teilnahme an der Challenge ist eine vorherige Anmeldung dringend erforderlich.

Entweder per Mail an einstellungsberatung-straubing@polizei.bayern.de oder telefonisch bei den jeweiligen Einstellungsberatern für die Bereiche Landshut, Straubing und Passau. Die Erreichbarkeiten sind auf folgender Seite ganz unten zu finden: team.polizei.bayern.de/dein-beruf/#polizeivollzug-einstellungsberatung

Pressevertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist für Pressevertreter nicht notwendig.

Ansprechpartner für die Challenge ist Polizeirat Sebastian Feucht von der Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-1001.