TROSTBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochvormittag, 8. Mai 2024, kam es in einer Unterkunft für Asylsuchende zu einem Polizeieinsatz, bei welchem unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) im Einsatz waren. Ein Bewohner der Unterkunft geriet mit einer weiteren Person in Streit, wobei er diese mit einem Messer bedroht haben soll. Verletzt wurde dabei niemand. Der Bewohner konnte einige Zeit später in der Unterkunft festgenommen werden.

Am Mittwoch (8. Mai 2024), gegen 9.00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf eine Streitigkeit zwischen zwei Personen in einer Unterkunft für Asylsuchende in Trostberg mitgeteilt. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe ein 19-Jähriger mit sierraleonischer Staatsangehörigkeit einen 26-jährigen Mitarbeiter der Unterkunft mit einem Messer bedroht.

Die beiden Männer konnten noch vor Eintreffen der Polizeistreife ihre Auseinandersetzung beenden, ohne Verletzungen davon zu tragen. Der 19-Jährige war jedoch augenscheinlich nach wie vor mit dem Messer bewaffnet und weigerte sich gegenüber den Beamten dieses herauszugeben.

Da konkrete Anhaltspunkte vorlagen, dass von dem Mann eine Fremd- bzw. Eigengefährlichkeit ausgehen könnte, wurden unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Trostberg zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert.

Da eine Gefährdung für die eingesetzten Polizeibeamten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Unterkunft, in welcher sich der 19-Jährige aufhielt, zunächst umstellt und ein möglicher Zugriff durch Kräfte des SEK vorbereitet. Die Festnahme durch die Spezialkräfte erfolgte kurze Zeit darauf widerstandslos und der Mann konnte für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiinspekton Trostberg verbracht werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.