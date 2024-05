SCHWEINFURT / INNENSTADT. Zur aktuellen Stunde kommt es zu einem Polizeieinsatz an einer Schweinfurter Berufsschule. Anlass hierfür ist ein Streit zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden. Die Polizei ist vor Ort und hat die Situation unter Kontrolle - eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Zwei Gruppen von Heranwachsenden sind in den letzten Tagen in Streit geraten. Der Polizei Schweinfurt liegen seit Mittwochnachmittag Erkenntnisse vor, wonach einzelne Personen aus den Gruppen offensichtlich geplant hatten, sich im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zu treffen. Infolgedessen haben die Schweinfurter Beamten mit Unterstützung umliegender Dienststellen ihre Präsenz im Stadtgebiet deutlich erhöht. Die Polizei stellt in diesem Zusammenhang auch die Personalien von möglichen Beteiligten fest, führt Gespräche und prüft im Einzelfall auch weitere Maßnahmen. Aus diesem Grund kommt es derzeit zu der erhöhten Wahrnehmbarkeit von uniformierten Beamten, sowohl in der Geschwister-Scholl-Straße, als auch im gesamten Stadtgebiet.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es in diesem Zusammenhang am heutigen Tag zu keinerlei Straftaten. Die eingesetzten Beamten sind bislang rein präventiv tätig. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder Grund zur Beunruhigung gibt es nicht.