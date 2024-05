Verkehrsunfall während der Führerscheinprüfung

MINDELHEIM / B 16. Am 08.04.2024 gegen 08:00 Uhr kam es auf der B 16 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Mann verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung der Ortsverbindungsstraße aus Nassenbeuren. Ein Fahrschulfahrzeug fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden. Es kam aus bislang unbekannten Gründen in Schlingern. Die 26-jährige Fahrlehrerin musst dem 19-jährigen Prüfling unterstützend in das Lenkrad greifen, konnte aber ein Ausbrechen nach links nicht mehr verhindern. Der Pkw kam in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 31-jährige Pkw-Fahrer konnte geistesgegenwärtig nach links ausweichen. Es kam trotz des Ausweichversuches zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Fahrschul-Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb dort in der Wiese stehen. Der entgegenkommende beschädigte Pkw konnte wieder, durch seinen Fahrer, nach rechts auf seine Fahrspur ziehen und einen weiteren Unfall mit entgegenkommenden Fahrzeugen verhindern. Im Pkw der Fahrschule wurde der 40-jährige Fahrprüfer verletzt, er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die B 16 wurde durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Nassenbeuren zur Verkehrssicherung und zur Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. (PI Mindelheim)

