DACHAU; Am Dienstag (07.05.2024) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es in Dachau zu einem vollendeten Callcenterbetrug. Die Täter erbeuteten hierbei einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die 72-jährige Geschädigte erhielt zunächst einen Telefonanruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, in dem ihr glaubhaft vorgespielt wurde, dass eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Bankkonto vorgenommen worden sei. Anschließend erhielt sie einen weiteren Anruf einer Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Um ihr Konto zu schützen, solle die Dame einen fünftstelligen Geldbetrag abheben und in einem Kuvert außerhalb ihrer Wohnung deponieren. Die Seniorin kam der Aufforderung nach. Das Kuvert wurde von bislang unbekannten Tätern abgeholt.

Zu den Tätern liegen keine Personen- oder Fahrzeugbeschreibungen vor. Die Polizei bittet nun um Mitteilung, sollten verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße in Dachau gemacht worden sein. Sind im genannten Zeitraum beispielsweise Personen, die sich auffällig verhalten haben und die gegebenenfalls mit einem Taxi angereist sind, aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegengenommen.

Der Betrug wurde durch die Polizeiinspektion Dachau aufgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck abgegeben.

So können Sie sich und Angehörige oder Bekannte vor der Betrugsmasche schützen:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Callcenterbetrugsdelikte finden Sie im Internet auf der Seite der Präventionskampagne „Leg auf!“ oder unter www.polizei-beratung.de.