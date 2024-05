IMMENSTADT. Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 53-jähriger Mann von einem 17-jährigen Jugendlichen in der Bahnhofstraße in Immenstadt zusammengeschlagen. Der Mann erstattete danach Anzeige.

Aufgrund der augenscheinlich leichten Verletzungen am Kopf verließ der wohnsitzlose Geschädigte nach der Anzeigenerstattung die Polizeiinspektion Immenstadt und begab sich in den Vorraum einer Bankfiliale, den er offenbar als Schlafplatz wählte. Am frühen Morgen wurde er dort in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgefunden, ins Klinikum Immenstadt eingeliefert und im weiteren Verlauf im Klinikum Kempten intensivmedizinisch behandelt.

Er verstarb jedoch im Laufe des Tages in Folge von Kopfverletzungen. Den tatverdächtigen Jugendlichen nahmen Einsatzkräfte noch am Nachmittag fest und führten ihn am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Haftrichter vor. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft an, die Beamten brachten den Jugendlichen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Zusammenhang zwischen Tatausführung und Todesfolge sind nun Gegenstand intensiver Ermittlungen, welche die KPI Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts führt. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 07.05.2024:

Mann wird auf offener Straße zusammengeschlagen

IMMENSTADT. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Bahnhofstraße ein 53-jähriger Mann von einem 17-Jährigen scheinbar grundlos zusammengeschlagen. Dem Geschädigten gelang es, zur Polizeiinspektion Immenstadt zu flüchten, wo er umgehend Anzeige gegen den jungen Angreifer erstattete. Diesen trafen die Polizeibeamten aufgrund einer passablen Personenbeschreibung schließlich auch bei sich zuhause an. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun die genauen Hintergründe der Tat. Der 53-Jährige wurde bei dem Angriff leicht am Kopf verletzt. Den jungen Tatverdächtigen erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (PI Immenstadt)

