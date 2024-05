POCKING. Am Montag (06.05.2024) gegen 14.44 Uhr wurde ein Brand eines Baumarktes im Schmiedweg mitgeteilt. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurden alle Mitarbeiter und Kunden aus dem Markt evakuiert, es wurden keine Personen unmittelbar durch den Brand verletzt. Die Kripo Passau ermittelt.

Der Schmiedweg sowie die naheliegende Bahnlinie wurden für den Verkehr gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Montag bis in die Abendstunden an, über Nacht hielt die Feuerwehr Brandwache.

Die Bahnstrecke und der Schmiedweg wurden zwischenzeitlich wieder freigegeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Das Gebäude konnte erst gegen Dienstagnachmittag zum Teil für eine erste Brandortbegehung betreten werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 08.05.2024, 12.53 Uhr