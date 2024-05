FÜRTH. (482) Am Dienstagabend (07.05.2024) brach in einer Wohnung in Fürth aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand aus. Die Haustiere des Wohnungsbesitzers konnten durch die Berufsfeuerwehr Fürth gerettet werden.



Gegen 18:45 Uhr teilten Bewohner des Hochhauses in der Wolfringstraße über Notruf mit, dass

Rauch aus einer Wohnung im 4. Stock wahrzunehmen sei. Die Berufsfeuerwehr Fürth konnte nach gewaltsamer Öffnung der Wohnungstüre schnell den Brand löschen.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Vorsorglich alarmierte die integrierte Leitstelle zahlreiche Rettungswägen und einen Hubschrauber samt Notarzt. Kräfte der Feuerwehr retteten eine Katze und eine Schlange (Boa) samt Terrarium aus der Wohnung und übergaben sie den Angehörigen des Bewohners.

Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar und der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei nahm am heutigen Tag (08.05.2024) vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / mc