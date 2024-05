SELB, LKR. WUNSIEDEL. Nach über einjähriger Auslagerung der Grenzpolizeiinspektion Selb in das temporäre Dienstgebäude in Schirnding konnten die Beamtinnen und Beamten Ende April 2024 in ihr generalsaniertes Dienstgebäude in Selb zurückkehren.

Der damalige Umzug im Januar 2023 nach Schirnding war erforderlich, um das in die Jahre gekommene Dienstgebäude in der Försterstraße in Selb einer Generalsanierung zu unterziehen und auch technisch auf den neusten Stand zu bringen. Die noch ausstehenden kleineren baulichen Maßnahmen laufen parallel zum Dienstbetrieb und sollen in den nächsten Monaten abgeschlossen sein.

Mit dem Umzug rücken die Schleierfahnder nun wieder von Selb aus und sind wie bisher im Grenzgebiet präsent. Für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus Selb stehen weiterhin die Ansprechpartnerinnen und -partner in der angrenzenden Polizeiwache zur Verfügung.