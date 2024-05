LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Montag wird der 13-jährige Ruben Ferenczi vermisst. Er wurde zuletzt am 06. Mai gegen 11:15 Uhr in Lohr am Main gesehen. Polizeibeamte suchen seitdem erfolglos nach dem Jungen. Es wird davon ausgegangen, dass der 13-Jährige sich im Bereich Heilbronn aufhält.