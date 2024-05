COBURG. Vergangene Woche versuchten Unbekannte in eine Wohnung am Max-Böhme-Ring einzudringen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs.

Von Donnerstag, 2. Mai, um 14 Uhr, bis zum Sonntagabend, 20 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher, in eine Wohnung im Max-Böhme-Ring 55 zu gelangen. Die Wohnung liegt in einem Wohnkomplex und hat, wie alle Wohnungen des Gebäudes, direkten Zugang ins Freie. Glücklicherweise hielt die Türe den Hebelversuchen der Täter stand und wurde nur leicht verzogen. Trotzdem beträgt der Sachschaden rund 1.000 Euro. Die Kripo in Coburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat. Wenn Sie von Donnerstagmittag bis Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Wohnhauses gesehen haben, melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450.