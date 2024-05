LICHTENFELS. Unbekannte brachen über Nacht in ein Büro in Lichtenfels ein und hebelten einen Tresor auf. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro am Lichtenfelser Marktplatz ein und hebelten dort einen Tresor und eine Münzkasse auf. Ihre Beute an Bargeld bewegt sich im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Zugang zu dem Anwesen ist über den Vordereingang, den Hinterhof sowie über ein Nebengebäude möglich.

Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.