0940 – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Oberhausen – Am gestrigen Montag (06.05.2024) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zirbelstraße.

Gegen 17.30 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei den Unbekannten, der sich offenbar unrechtmäßig in der Wohnung befand.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre, 170cm, dunkelblaue Jeans, dunkler Hoodie mit Kapuze

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0941 – Sachbeschädigung an Parkgarage

Kriegshaber – Am vergangenen Samstag (04.05.2024) verschafften sich vier bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Parkhaus in der Ulmer Straße und beschädigten hierbei die Schranke.

Im Zeitraum von 19.50 Uhr bis 20.15 Uhr fuhren die vier Täter mit Rollern in das Parkhaus ein und wieder aus, indem sie die Schranke nach oben drückten. Die beiden Schranken wurden hierbei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0942 – Sachbeschädigung an Auto

Kriegshaber – Im Zeitraum von Dienstag (30.04.2024) bis Samstag (04.05.2024) zerkratzten bislang unbekannte Täter ein Auto in der Reinöhlstraße und beschädigten dessen Reifen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0943 – Fahrrad gestohlen

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (29.04.2024), 10.00 Uhr bis Samstag (04.05.2024), 10.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike in der Grimmstraße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0944 – Sachbeschädigung an Lagerhaus

Lechhausen – Am gestrigen Montag (06.05.2024) warf eine bislang unbekannte Person zwischen 01.20 Uhr und 11.30 Uhr ein Fenster in einem Lagerhaus in der Blücherstraße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.