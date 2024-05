REGENSBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einer Bäckerei im Regensburger Westen und entwendete eine dort aufgestellte Spendenbox. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 06. Mai, zwischen Mitternacht und 05:25 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Prüfeninger Straße in Regensburg ein und gelangte so in dessen Verkaufsraum. Dort entwendete er eine Spendenbox, in welcher sich Bargeld in einem dreistelligen Eurobereich befand. Anschließend verließ er den Laden wieder und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Wenn Sie im Tatzeitraum in der Nähe der Prüfeninger Straße in Regensburg etwas Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.