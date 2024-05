DEGGENDORF. In der Nacht auf Samstag (04.05.2024) sollen bislang vier unbekannte Männer einem 24-Jährigen an der Ackerloh unter Androhung eines Messers Bargeld abgenommen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der 24-Jährige erschien gegen 01.10 Uhr am Samstag (04.05.2024) bei der Polizeiinspektion Deggendorf und zeigte den Vorfall an. Ersten Erkenntnissen nach kam es gegen 00.40 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit mit den vier Männern bei der Unterführung an der Neusiedler Straße. Im Verlauf des Streites hätten die vier Unbekannten ein Messer gezogen und den Mann um sein Geld erpresst. Im Anschluss entfernten sich die vier Männer mit einem niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag in Richtung Innenstadt. Der 24-Jährige wurde nicht verletzt.

Zeugenaufruf:

Einer der Männer soll circa 185 cm groß gewesen sein. Die anderen drei kleiner. Alle hatten eine normale Statur und einen eher dunkleren Teint. Sie sprachen deutsch. Weitere Hinweise zu den bislang unbekannten Männern liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zum Raubdelikt übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise, zum Beispiel zu den unbekannten Männern oder zum Tathergang, geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 07.05.2024, 14.30 Uhr