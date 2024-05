Auffahrunfall in Tunnel - Zwei Personen leicht verletzt

MILTENBERG. Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2309 wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Miltenberger Polizei nimmt den Unfall zum Anlass und bittet Verkehrsteilnehmer das Abblendlicht zu aktivieren.

Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 16:45 Uhr, auf der Staatsstraße 2309. Eine 21-Jährige fuhr in den dortigen Tunnel ein, bemerkte jedoch zu spät den sich stauenden Verkehr und fuhr auf den Pkw einer 32-Jährigen auf. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Miltenberger Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Verkehrsteilnehmer:

Denken Sie bitte stets daran, dass Sie die immer besser werdende Fahrzeugtechnik wie die Lichtautomatik sie zwar unterstützt, aber aufmerksames Verhalten im Straßenverkehr nicht ersetzen kann.

Schalten Sie im Zweifelsfall frühzeitig die Beleuchtung manuell an - das dient Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Sehen und gesehen werden sind unverzichtbare und entscheidende Sicherheitsaspekte im immer dichter werdenden Straßenverkehr.

