Am Samstag, den 10. Mai 2024 findet letzte Heimspiel des FC Augsburg in dieser Saison gegen den VfB Stuttgart statt. Dieses Spiel stellt nicht nur aus sportlicher Sicht einen Höhepunkt am Ende der Fußballsaison dar, sondern ist auch jedes Jahr Anlass für einen großen Fanmarsch.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wird wie jedes Jahr den Fanmarsch begleiten und für größtmögliche Sicherheit sorgen. Der letzte Heimspieltag soll ein friedliches Fußballfest für alle sein.

Deshalb die nacholgenden Briefe an die jeweiligen Fans.