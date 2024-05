702. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw; sieben Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Montag, 06.05.2024, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Toyota Pkw auf der Goethestraße vom Beethovenplatz kommend in Richtung Goetheplatz. Auf Höhe der Hausnummer 70 wollte er nach links in einen Parkplatz abbiegen.

Hinter dem Pkw fuhr ein Linienbus, in dem sich mehrere Fahrgäste befanden.

Beim Abbiegen des Pkw kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach den ersten Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei fuhr der Bus zur Unfallsituation nicht entsprechend der dort angebrachten Straßenmarkierung für Sonderfahrstreifen für Linienbusse.

Durch den Aufprall wurden sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 57-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Goethestraße wurde für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

703. Raubdelikt; fünf Tatverdächtige ermittelt – Laim

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, 26.01.2024, gegen 23:15 Uhr, ein Raubdelikt, bei dem ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München von mehreren Tätern angegriffen und beraubt wurde. Unter anderem wurden ihm damals seine Geldbörse und das Mobiltelefon entwendet. Durch die Tathandlung wurde der 23-Jährige verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 21 (Raubdelikte) konnten nun fünf Tatverdächtige identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um zwei 21-Jährige, zwei 22-Jährige sowie einen 24-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München). Sie wurden wegen des Raubdeliktes angezeigt. Die Tatbeute konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

704. Erfolgreiche Vermisstensuche nach einem Kind – Neubiberg

Am Sonntag, 05.05.2024, gegen 21:30 Uhr, meldete ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München eine 13-jährige Familienangehörige als vermisst. Sie verließ gegen 19:00 Uhr das Elternhaus und galt seitdem als verschwunden. Aufgrund einer Vorerkrankung der 13-Jährigen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Bei der Suche waren mehrere Polizeistreifen, unter anderem Beamte einer Einsatzhundertschaft sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Unterstützt wurden die Suchmaßnahmen von der Rettungshundestaffel, der Feuerwehr Hochbrück und der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn.

Gegen 23:30 Uhr konnte die 13-Jährige auf der Überführung am Pfarrer-Sickinger-Weg von der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn aufgefunden werden. Nach einer Erstbehandlung durch einen Rettungsdienst konnte die 13-Jährige den Eltern übergeben werden.

705. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Milbertshofen

Am Sonntag, 05.05.2024, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw und nicht angepasster Geschwindigkeit sowie ausbrechendem Fahrzeugheck aus dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Schwarzhauptstraße in Richtung Anton-Ditt-Bogen. Eine zivile Streife der Münchner Polizei, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der Schwarzhauptstraße befand, musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern.

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 21-Jährige weiter auf die Hufelandstraße und im Anschluss auf die Ingolstädter Straße. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass bei jedem Abbiegevorgang erneut das Fahrzeugheck ausbrach.

Der 21-Jährige konnte schließlich an der Kreuzung zum Frankfurter Ring angehalten werden, als er verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.