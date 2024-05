München – Im Dezember 2023 hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten die Zielfahndung eines aufgrund mehrerer Haftbefehle gesuchten deutschen Staatsangehörigen übernommen. Am vergangenen Freitag, den 03.05.2024, konnte der Gesuchte in Hamburg festgenommen werden. Der Festnahme gingen intensive und bundesweite, teils auch grenzüberschreitende Fahndungsmaßnahmen der Zielfahnder des BLKAs voraus.

Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, als mutmaßlicher Angehöriger einer kriminellen Organisation, u.a. an zwei bandenmäßigen Betrugsdelikten im Mai 2021 in Kaufbeuren beteiligt gewesen zu sein. Bei einer Tat soll der Beschuldigte gemeinsam mit zwei Mittätern Gold, Silber und Schmuck im Wert von mindestens 18.000,00 Euro erbeutet haben. Bei einer weiteren Tat sollte Bargeld und Schmuck in Höhe von ca. 100.000,00 Euro erbeutet werden, was jedoch glücklicherweise kurz vor Vollendung verhindert werden konnte, weshalb es bei dieser Tat lediglich im Versuchsstadium blieb.

Die Ermittlungen diesbezüglich wurden durch die Kriminalpolizei in Kaufbeuren geführt.

Aufgrund der Erkenntnis, dass sich der Beschuldigte mit falschen Personalien sowohl im Bundesgebiet als auch immer wieder im europäischen Ausland aufgehalten hat, wurden intensive Recherchen zu seiner Person und seinem Umfeld getätigt.

Im weiteren Verlauf stellte sich mittels weiterer durchgeführter kriminaltaktischer Maßnahmen heraus, dass sich der Beschuldigte in Hamburg aufhält.

Unter enger Absprache und Koordination des BLKAs mit der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Hamburg sowie weiteren Spezialkräften des dortigen LKAs konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten im Bereich Hamburg / Altona verifiziert werden. Dort konnte der Beschuldigte vergangenen Freitag gegen Mittag durch Spezialkräfte des LKA Hamburg unter heftiger Gegenwehr festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht in Hamburg zur Entscheidung über die Invollzugsetzung des Haftbefehls vorgeführt, der Untersuchungshaft angeordnet hat.

München, 07. Mai 2024