HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Ende Oktober 2023 haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerwald-Süd der Bundesautobahn A3 in einem Fahrzeug eine halbe Millionen Euro und rund 50 Kilogramm Gold in Form von Goldbarren und Schmuck gefunden. Die Kripo Niederbayern ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Im Februar 2024 bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zu zwei sichergestellten Eheringen mit persönlicher Gravur, woraufhin die ursprünglichen Besitzer ermittelt werden konnten. Unter dem sichergestellten Schmuck befanden sich mehrere Schmuckgegenstände. Die Ermittler der Kriminalpolizei Niederbayern erhoffen sich Hinweise zu weiteren Schmuckstücken durch die Ausstrahlung als Studiofall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ am morgigen Mittwoch, 08.05.2024, um 20.15 Uhr.

Hinweise werden während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 0851/ 9511-2222 oder unter der Studio-Hotline 089/ 95 01 95 entgegengenommen.