NIEDERBAYERN. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern verzeichnete die Einsatzzentrale aufgrund der gestrigen Wetterlage rund 30 Einsätze. Soweit bisher bekannt, kamen keine Personen zu Schaden. Überwiegend waren aufgrund umgestürzter Bäume bzw. herabgefallener Äste Straßen kurzzeitig nicht passierbar. Betroffen waren hauptsächlich der Raum Passau sowie der südliche Landkreis Rottal-Inn.

In der Passauer Ludwigsstraße meldeten Anwohner, dass aufgrund des Unwetters ein Baukran umfallen könnte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich der Kran aufgrund des starken Windes gedreht hatte und sich dabei eine Kette an einem Schneegitter verhakte. Der Bereich wurde abgesperrt. Ein Umfallen des Kranes war jedoch nicht zu befürchten.

In Tiefenbach/OT Unterkogl sowie in Zenting schlugen Blitze in zwei Bäume ein, sodass diese vollständig abbrannten.

Auf der Bundesstraße 12 im Bereich Pocking wurden durch den starken Wind sämtlich Beschilderungen einer Baustelle umgeweht mit der Folge einer kurzfristig unklaren Verkehrslage. Der verständigte Bauhof richtete die Beschilderungen wieder auf.

In der Königschaldinger Straße schlug ein Blitz in ein Gartenhaus ein und setzte es in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein angrenzenden Gebäude verhindern. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

In Tettenweis/Poigham stand aufgrund heftiger Regenfälle die Hauptstraße vollständig unter Wasser bzw. Schlamm. Die Feuerwehr sperrte den betreffenden Bereich ab.

Vorsicht vor herabgefallen Ästen und umgestürzten Bäumen – Trotz der Aufräumarbeiten kann insbesondere in den betroffenen Regionen entlang von Waldstücken und Straßen durch Waldstücke erhöhte Unfallgefahr durch herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume bestehen. Passen Sie Ihre Fahrweise den Straßen- und Witterungsverhältnissen an und beachten sie entsprechende Beschilderungen!

Veröffentlicht: 07.05.2024, 07.50 Uhr