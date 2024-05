Pocking (Lkr. Passau): Brand eines BayWa Bau- und Gartenmarktes

Am heutigen Nachmittag brach in Pocking im dortigen BayWa Bau- und Gartenmarkt ein Brand aus. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurden alle Mitarbeiter und Kunden aus dem Markt evakuiert. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gang und dauern noch an. Es sind ca. 190 Einsatzkräfte vor Ort. Eine angrenzende Bahnstrecke wurde für den Gleisverkehr gesperrt.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht benannt werden. Zur Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden.

Durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Tel. 09421 / 868-1410