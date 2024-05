0935 – Brand in Mehrfamilienhaus

Gersthofen – Am vergangenen Samstagabend (04.05.2024) kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mendelssohnstraße. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0936 – Unbekannter versucht Geld zu erpressen

Aichach – Am vergangenen Samstag ging ein bislang unbekannter Mann mit einer Machete auf einen 24-Jährigen los.

Gegen 23.00 Uhr bedrohte der unbekannte Mann den 24-Jährigen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Beck-Straße mit einer Machete und forderte Geld. Der Unbekannte entfernte sich vom Parkplatz in Richtung St.-Helena-Straße. Kurze Zeit später meldeten Passanten erneut einen unbekannten Mann mit einer Machete im Bereich des Bahnhofes Aichach.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Täter nicht mehr antreffen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre, 170cm, schlank, schwarze Haare, schwarzer Oberlippen-/ Kinnbart, schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung übernommen. Zeugen, die ebenfalls durch den unbekannten Mann angegangen wurden oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0937 – Reifen auf der Autobahn geplatzt

Autobahn A 8 / AS Augsburg Ost / FR Stuttgart – In der gestrigen Sonntagnacht (05.05.2024), gegen 0.45 Uhr platzte der Reifen eines 21-jährigen Autofahrers auf der Autobahn A8 Höhe der Raststätte Augsburg. Mehrere Fahrzeuge fuhren daraufhin über die Reifenteile und wurden durch diese beschädigt.

Verletzt wurde hierbei niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

0938 – PKW entzündet sich selbst (bereits lokal berichtet)

Fremdingen - Am Sonntagmorgen (05.05.2024) bemerkte ein 27-Jähriger während der Fahrt auf der Oettinger Straße Benzingeruch in seinem Pkw. Als er in den Rückspiegel sah, stellte er fest, dass sein Pkw stark rauchte und hielt sofort an. Ein Vollbrand des Pkw konnte trotz Löschversuches eines Anwohners nicht verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

0939 – Feuerwehreinsatz wegen Grill (bereits lokal berichtet)

Deiningen - Am Sonntagnachmittag (05.05.2024) entzündete sich ein Gasgrill beim Wechsel einer Gasflasche. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die anwesenden Personen blieben unverletzt.