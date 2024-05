BURGKIRCHEN, LKR. ALTÖTTING. Am Montagvormittag, den 6. Mai 2024, ereignete sich in Burgkirchen auf der Staatsstraße 2107 ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Fahrzeugführerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Burghausen übernahm nun die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Montag (6. Mai 2024) ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der Staatsstraße 2107 zwischen Burgkirchen an der Alz und der Einmündung zu Pirach ein tödlicher Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, welche aus bislang noch ungeklärter Ursache zusammen kollidierten.

Eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Altötting, welche mit ihrem Peugeot unterwegs gewesen war, erlag noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Ein 70-jähriger BMW-Fahrer wurde durch den Zusammenprall augenscheinlich leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Insassen oder Zeugen gab es nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, weshalb die Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Ein Sachverständiger war ebenfalls vor Ort, um die genaueren Umstände des Unfallhergangs klären zu können.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. Die FFW Burgkirchen und Dorfen waren zur Absicherung der Unfallörtlichkeit vor Ort.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Burghausen nun die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.