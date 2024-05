MANCHING, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Unbekannte Täter erbeuteten in der Nacht auf den vergangenen Freitag eine Vielzahl von Zigaretten. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht vom 02. auf den 03.05. drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr über ein zuvor zerstörtes Fenster in den Verkaufsraum einer Tankstelle am Keltenwall ein und erbeuteten eine erhebliche Menge an Zigaretten diverser Marken. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte Zeugenangaben zufolge in mehreren großen, blau-karierten Henkeltaschen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, Hinweise zur Tat oder zum eventuellen Weiterverkauf der erbeuteten Ware unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.