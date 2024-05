Kleintransporter mit hochwertigen Fahrrädern gestoppt

A9 / HIMMELKRON, LKR. KULMBACH / BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen hielten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth an der Autobahnanschlussstelle Himmelkron einen bulgarischen Kleintransporter an. Mit dem 24-jährigen Bulgaren am Steuer war soweit alles in Ordnung. Im Laderaum des Fahrzeugs kamen allerdings zehn hochwertige Fahrräder und Pedelecs zum Vorschein. Die Geschichte des 24-Jährigen vom Kauf der Räder auf einem Flohmarkt klang nicht zweifellos plausibel. Als am Morgen bei der Polizei in Bamberg mehrere Fahrraddiebstähle vom Campingplatz im Stadtteil Bug registriert wurden, schloss sich der Kreis. Die Räder in einem Gesamtzeitwert von rund 34.000 Euro konnten an ihre Eigentümer zurückgegeben werden.

Hehlerware im Skoda

HOF. Am Sonntagmittag entschlossen sich Beamte der Zentralen Einsatzdienste Hof zur Kontrolle eines Kleinwagens mit Berliner Zulassung und machten gleich mehrere Feststellungen. Zum einen fuhr das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und musste entstempelt werden. Bei einem genaueren Blick ins Innere fanden die Polizisten schließlich mehrere Kartons mit größeren Mengen freiverkäuflicher Medikamente, Rasierklingen und elektrischen Zahnbürsten. Das ukrainische Pärchen konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen, weshalb die Beamten alle Gegenstände im Wert von zirka 10.000 Euro als Hehlerware sicherstellten. Gegen den 30-jährigen Fahrer bestand zudem ein Haftbefehl wegen Bandendiebstahls. Er und seine 34-jährige Beifahrerin wurden festgenommen und werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Drogenaufgriffe bei Sonderkontrolle

A9 / SOPHIENBERG-WEST, LKR. BAYREUTH. Polizistinnen und Polizisten verschiedener oberfränkischer Dienststellen fanden sich am Sonntag zu einer Sonderkontrolle „Drogen im Straßenverkehr“ auf dem Parkplatz Sophienberg zusammen. Im Verlauf des Nachmittags taten sich gleich mehrere Verstöße nach dem Waffengesetz, dem Betäubungmittelgesetz und dem Antidopinggesetz auf. Gleich siebenmal standen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Bei einem 26-jährigen Polen fanden die Beamten sogar Heroin und Amphetamin jeweils im unteren zweistelligen Grammbereich. Die oberfränkische Polizei wird derartige Kontrollen auch zukünftig durchführen.

Zündler am Wahlplakat auf frischer Tat festgenommen

KULMBACH. Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, wie ein aufmerksamer Passant die Polizeistreife auf eine Sachbeschädigung hin. Er hatte beobachtet, dass jemand ein Wahlplakat der Partei „Die Grünen“ am Kreuzstein in Brand gesetzt hatte. Als die Streife den Zündler dort antraf, räumte der seine Tat ein. Mit einem Gasbrenner hatte sich der 41-Jährige zu Werke gemacht. Als ihm das Feuer schließlich zu groß wurde, hatte er es mit seinem mitgebrachten Dosenbier wieder abgelöscht. Ein Sachschaden von etwa 50 Euro blieb dennoch über.

Einbrecher auf tschechischem Boden festgenommen

HOF / ASCH (CZ). Am späten Sonntagabend waren Einbrecher in das Gebäude des Stadtjugendrings in der Nailaer Straße eingestiegen. Zeugen konnten gegen 23.20 Uhr eine Person beobachten, die dort aus dem Fenster sprang und dann mit einem Komplizen in ein unbeleuchtetes Fahrzeug mit laufendem Motor stieg. Es handelte sich um einen 5er BMW aus dem Zulassungsbereich Groß-Gerau. Das Fahrzeug war erst am selben Morgen im Hessischen Rüsselsheim als gestohlen gemeldet worden. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, unter Einbindung der Polizei in Thüringen und Sachsen, konnte eine Streife der Bundespolizei den BMW feststellen und kurz nach dem Grenzübergang Selb-Asch auf tschechischem Boden anhalten. Auf den Vordersitzen nahmen die Beamten ein tschechisches Diebespärchen (w 32 / m 29) fest, auf dem Rücksitz fanden sie einen Laptop sowie mehrere Monitore. Bei der näheren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten zudem diverse Druckverschlusstütchen mit Rauschgift. Die beiden tschechischen Staatsbürger müssen sich nun unter anderem wegen Diebstahls und Drogenbesitzes strafrechtlich verantworten.