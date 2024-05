Fenster an Gaststätte eingeschlagen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen haben sich Unbekannte gewaltsam an einer Gaststätte zu schaffen gemacht. Ein Zeuge hat entsprechende Geräusche wahrgenommen und den Inhaber verständigt. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich das Geschehen gegen 04:00 Uhr in der Platanenallee zugetragen. Ein Zeuge hatte ein Klirren gehört und in der Folge die beschädigten Fensterscheiben an den Räumlichkeiten des Gastraums festgestellt. Personen konnte der Mann nicht mehr sehen. Im Anschluss meldete er den Vorfall dem Inhaber, der schließlich die Polizei informierte.

Die Beamten haben umgehend die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass offensichtlich auch eine noch unbekannte Flüssigkeit an der Gaststätte ausgebracht worden ist. Die Polizisten haben dazu bereits Spuren gesichert.

Zur Aufklärung der Tat wenden sich die Ermittler auch mit Fragen an mögliche Zeugen:

Wer hat zur relevanten Zeit Personen in der Platanenallee gesehen?

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht?

Wer kann sonst Sachdienliches mitteilen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Mitteilung über Unfallflucht - Autofahrer offensichtlich alkoholisiert unterwegs

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am späten Samstagabend die Alzenauer Polizei, nachdem er einen Unfall beobachtet hatte, bei dem der Fahrer anschließend geflüchtet ist. Verletzt wurde niemand. Der Grund für die Flucht des Mannes stellte sich schnell heraus. Er hatte offensichtlich Alkohol getrunken.

Der Autofahrer war mit seinem Mitsubishi gegen 23:55 Uhr im Steinkreuzweg unterwegs, wo er im Kurvenbereich gegen einen geparkten Seat Leon gestoßen ist und diesen dadurch auf einen davor abgestellten Cupra geschoben hat. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der 55-jährige Mann ist anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und informierte schließlich umgehend die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnten den Pkw des Mannes noch im Ortsgebiet stoppen.

Bereits zu Beginn der anschließenden Kontrolle stieß den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Die Fahrt des 55-Jährigen war vor Ort beendet. Sowohl der Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt.

Zur genauen Feststellung des Alkoholwerts musste der Unfallfahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizeibeamten haben in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 20.000 Euro.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am frühen Sonntagmorgen wurde aus einem roten Hyundai i20 ein Fotoapparat entwendet. Das Fahrzeug war in der Bernhardstraße abgestellt. Den ersten Ermittlungen nach muss sich der Diebstahl gegen 02:00 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 09:30 Uhr, wurde der Hinterreifen eines Peugeot 280 L mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Pkw war in der Hotzelstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bereits am Freitag ist es gegen 21:10 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in einem Hof in der Goldbacher Straße gekommen. Ob der Brand durch möglicherweise unsachgemäße Müllentsorgung entstanden ist, wird nun von der Polizei untersucht.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Bauhauses in der Kulmbacher Straße ein roter KIA Stinger angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht muss sich zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.