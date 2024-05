VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Samstag, den 4. Mai 2024, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Vilseck. Als er dort auf eine Jugendliche traf, ergriff der Mann die Flucht. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 01:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wohnhaus in der Leonhardstraße in Vilseck. Vermutlich gelangte er über die Kellertüre in das Anwesen. Dort traf der mutmaßliche Täter auf eine Jugendliche, die sich in einem Zimmer aufhielt. Als er entdeckt wurde, griff der Unbekannte zunächst nach dem Arm der Jugendlichen und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Die Jugendliche wurde durch die Tat nicht verletzt.

Sie beschrieb den Täter wie folgt:

circa 45 bis 50 Jahre alt

circa 1,85 Meter groß

kräftige Statur

schwarz, grau melierte Haare und Bart

Bekleidung: dunkle Jeans, dunkles Oberteil, Turnschuhe

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht mögliche Zeugen.

Wer war in der Nacht von 3. auf 4. Mai im Bereich der Leonhardstraße in Vilseck unterwegs? Wer hat in Vilseck Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben?

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder auch bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!