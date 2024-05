Am Sonntag, 05.05.2024, gegen 22:10 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der sogenannten „Alte Landstraße“ (M12) in westliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Westumfahrung (St 2078) wollte die 36-Jährige nach links in Fahrtrichtung Unterhaching abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem VW Pkw auf der Straße an der Westumfahrung in nördliche Fahrtrichtung, Richtung Neuperlach. An der Einmündung zur „Alte Landstraße“ wollte die 53-Jährige weiter geradeaus fahren. Die Vorfahrtsregelung war an dieser Örtlichkeit zu diesem Zeitpunkt durch Verkehrszeichen geregelt.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-Jährige begab sich selbst zum Arzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Straße an der Westumfahrung wurde in beide Fahrtrichtungen für ca. eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.