DACHAU; Anrufer, die sich am Telefon als falsche Bankmitarbeiter und Polizisten ausgaben, haben am vergangenen Donnerstag eine Rentnerin dazu gebracht, Bargeld vor ihrer Haustür zu hinterlegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Am Vormittag des 02.05.2024 wurde eine Dachauerin telefonisch von einem Mann kontaktiert, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Angeblich sei ein auf den Namen der Geschädigten eingereichter Überweisungsträger fehlerhaft. Im Laufe des Gesprächs wurde die Dame mit einem weiteren Betrüger, der sich als Kriminalpolizist vorstellte, verbunden. Der Rentnerin wurde erzählt, dass eine unbekannte Person unberechtigten Zugriff auf ihr Konto hätte.

Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin dazu gebracht, sich mittels eines Taxis zu ihrer Bank zu begeben und dort einen hohen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abzuheben. Augenscheinlich wurde die Dame hierbei beobachtet, da in einem weiteren Telefonat die von der Geschädigten getragene Kleidung von den Betrügern beschrieben werden konnte. Die abgehobenen Geldscheine sollten anschließend auf ihre „Echtheit“ überprüft werden. Hierzu deponierte die Rentnerin das Geld gegen 15 Uhr in einem Kuvert vor ihrer Haustüre, wo es eine bislang unbekannte Person unbemerkt an sich nahm.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Johann-Pflügler-Str. / Friedrich-Dürr-Str. und Anton-Hechtl-Str. gemacht haben, werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.

Im Zusammenhang mit Betrug am Telefon gibt die Kriminalpolizei folgende Verhaltenstipps:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen (z. B. bei der Betrugsmasche „Schockanruf“) unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „Leg auf!“ und „Lösch das!“.