REGENSBURG. Im Fall der tot aufgefundenen Frau in Regensburg wurde der am Samstag festgenommene Tatverdächtige am Sonntagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter des Amtsgerichts Regensburg erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 55-Jährigen. Der Mann wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.