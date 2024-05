REGENSBURG. Wie gestern berichtet wurde am Samstag, 4. Mai 2024, der Einsatzzentrale Oberpfalz ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage des Toom Baumarkt in der Frankenstraße 2c mitgeteilt. Bei der Begutachtung des Fahrzeugs wurde vor Ort eine tote Frau im Kofferraum des Fahrzeugs aufgefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Cham. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hatte bereits am gestrigen Vormittag die Ermittlungen übernommen.

Die Spurensicherung in der Tiefgarage des Baumarktes ist mittlerweile abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird aufgrund eines Tötungsdeliktes zum Nachteil der 19-Jährigen ermittelt. Ein 55-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Abend des 4.Mai festgenommen. Derzeit wird durch die Staatsanwaltschaft Regensburg dessen Vorführung geprüft.