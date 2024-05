REGENSBURG. Am Vormittag des heutigen Samstag, 4. Mai 2024, wurde der Einsatzzentrale Oberpfalz ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage des Toom Baumarkt in der Frankenstraße 2c mitgeteilt. Bei der Begutachtung des Fahrzeugs vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten eine tote Frau im Kofferraum des Fahrzeugs aufgefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Cham. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Erkenntnisse zu den genauen Umständen für das Ableben der jungen Frau liegen aktuell noch nicht vor. Es laufen derzeit noch die Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort.