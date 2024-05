Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein schwarzer E-Scooter der Marke Denver wurde am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 22.00 Uhr entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit an einem Fahrradständer in der Pfaffengasse abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend, im Zeitraum von 17.55 Uhr bis 18.10 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Das Fahrzeug war im Bereich einer Gaststätte an der Ecke Frohsinnstraße / Ludwigstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 16.25 Uhr, wurde eine weiße Mercedes C-Klasse angefahren. Das Fahrzeug war im dritten Untergeschoss der Tiefgarage "Stadthalle" abgestellt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Ein grün-schwarzes Mountainbike hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr gestohlen. Das Rad der Marke Drössinger war zu dieser Zeit am Fahrradständer vor der Sport - Arena in der Seidelstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bereits am Mittwoch, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein schwarzer Opel Grandland flächig verkratzt. Das Fahrzeug war an der Ecke Paulus- und Boppstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Lauf des Freitags, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein grauer VW Golf unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Rotwasserstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden auf.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Freitagmorgen, um 05.30 Uhr, wurde ein blauer Audi beschädigt. Das Fahrzeug war in der Böhmerwaldstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden auf.

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Freitag, zwischen 08.15 Uhr und 14.25 Uhr wurde ein grauer Ford S-Max beschädigt. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Keplerstraße geparkt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Demnach befuhr zu dieser Zeit ein grauer Golf die Kreisstraße von Wenigumstadt in Richtung Pflaumheim. Diesem kam ein bislang unbekannter Pkw entgegen und befand sich hierbei auf der Fahrspur des VW Golf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Golffahrer nach rechts in eine Wiese aus. Der Fahrer blieb unverletzt, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr hat ein Unbekannter eine blaue Handtasche entwendet. Die Eigentümerin hatte die Tasche kurzzeitig in einer Sammelbox für Einkaufswagen, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Im Weidig" zurückgelassen.

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Montagmittag, 13.00 Uhr, hat ein Unbekannter versucht die Nebentür einer Gaststätte in der Friedhofstraße aufzuhebeln. Der Täter gelangte nicht in das Lokal, hinterließ jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitags, zwischen 07.00 Uhr und 13.10 Uhr, wurde ein brauner VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug war in dem genannten Zeitraum in der Alten Schulstraße abgestellt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Sonntagabend und Freitagabend, hat ein Unbekannter einen Laptop der Marke Asus aus einer Garage entwendet. Die Garage befindet sich in der Straße "Am Mühlweg". Das Tor war vermutlich nicht verschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmittag, 12.15 Uhr, touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen BMW der 3er Reihe. Der BMW stand zu dieser Zeit in der Horstigstraße. Neben einem Streifschaden wurde auch der Außenspiegel abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.