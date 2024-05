NÜRNBERG. (469) Einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fiel am Freitagnachmittag (03.05.2024) ein aggressiver Mann in der Königstorpassage auf, welcher laut herumschrie und Passanten anpöbelte. Auf Ansprache rastete der Mann aus und ging auf die Beamten los.



Der 27-jährige hielt sich gegen 15:30 Uhr im Bereich der Königstorpassage auf. Der Mann schrie beim Durchlaufen der Passage laut umher und pöbelte teils andere Passanten an. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, die sich zu dem Zeitpunkt auf einem routinemäßigen Streifengang in der Passage befanden, wurden auf die Situation aufmerksam und versuchten den Mann anzusprechen. Dieser jedoch zeigte an einer Konversation mit den Beamten keinerlei Interesse und reagierte stattdessen verbal aggressiv und schrie weiter umher. Als sich die Polizisten dem Mann schließlich weiter näherten, warf dieser eine teilweise gefüllte Kunststofftrinkflasche in das Gesicht eines der Beamten. Als diese den 27-jährigen daraufhin überwältigen und fesseln wollten, schlug dieser mit mehreren Faustschlägen gegen die Köpfe der Polizisten.

Beide Beamte (25, 35) erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der 27-Jährige musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.



Erstellt durch: Marc Siegl