EDLING, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagmittag, den 4. Mai 2024, ereignete sich in Edling auf der Kreisstraße RO 42 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei zog sich der Fahrer eines Motorrades tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, erfolgen nun die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang.

Am Samstag (4. Mai 2024), gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Altlandkreis Wasserburg die Kreisstraße RO 42 im Gemeindegebiet Edling in Fahrtrichtung Albaching. Auf Höhe Fußstätt setzte der Motorradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws an. Dabei geriet er noch im Überholvorgang ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei verletzte sich der 26-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallverstelle seinen schweren Verletzungen erlag.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurden ein unfalltechnisches und unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren Edling und Steppach abgesichert. Ein Rettungshubschrauber aus Österreich war ebenfalls im Einsatz. Die Straßensperrung wurde gegen 16.20 Uhr wieder aufgehoben.