ROSENHEIM. Am späten Freitagabend, 3. Mai 2024, brach in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Rosenheim ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach aktuellen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag (3. Mai 2024) ging gegen 22.55 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim die Mitteilung über einen Brand in einem Gebäude, in der Lessingstraße, in Rosenheim ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten fest, dass im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein abgestellter Kinderwagen in Brand geraten war. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte jedoch ein größeres Ausbreiten der Flammen auf Wohneinheiten verhindert und der Brand schnell abgelöscht werden.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt. Diese wurden durch ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzungen zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim. Noch in der Nacht übernahmen Kräfte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Untersuchungen vor Ort.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Abend des 3. Mai 2024, zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr, im Bereich des Anwesens Lessingstraße 67 in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.