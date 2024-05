FÜSSEN. Am frühen Abend des 03.05.2024 kam es auf der B310 an der AS Füssen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der 88-jährige Fahrzeugführer das Rotlicht der Ampelanlage, als ihn von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Füssen die 29-jährige Unfallgegnerin kreuzte. Durch den schweren Aufprall wurde die junge Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Füssener Feuerwehr befreit werden. Sie wurde daraufhin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus transportiert werden. Die Straße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 35000 Euro geschätzt.

(PI Füssen)