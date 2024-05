52-Jähriger fährt mit Roller gegen Verkehrsinsel - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag sucht die Aschaffenburger Polizei nach Zeugen. Ein 52-Jähriger, der mit rund zwei Promille unterwegs war, fuhr mit seinem Roller gegen eine Verkehrsinsel.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 52-Jährige auf er B26 unterwegs und touchierte aus ungeklärter Ursache mit seinem Roller eine dortige Verkehrsinsel. Der Mann blieb hierbei unverletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem 52-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen.

Der Führerschein des Mannes konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Pkw flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag hat die Obernburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 34-Jährige die Kreisstraße von Eschau nach Rück. In einer Linkskurve bemerkte sie einen entgegenkommenden Pkw, der ihr mittig auf der Fahrbahn entgegen kam. Die Frau weichte nach rechts aus, ihr Pkw überschlug sich und sie landete in der Böschung. Die Dame wurde leicht verletzt.

Die Obernburger Polizei bittet Unfallzeugen sich unter 06022/629-0 entgegen.

Einbruch in Geschäft für Heimtierbedarf - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Über den 1. Mai sind Unbekannte in ein Geschäft in der Johann-Dahlem-Straße eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter sind gewaltsam in das Geschäft eingestiegen und haben mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, wurden aus einem Container auf einem Grundstück "Am Sportplatz" rund eine Tonne Kupferspähne entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.