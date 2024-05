LAABER, LKR. REGENSBURG. Die Polizeiinspektion Nittendorf lud am Freitag, 3.Mai, zusammen mit der Grundschule Laaber zu einer Informationsveranstaltung zu den Gefahren des Betrugsphänomen Callcenterbetrug ein. Im Rahmen der Kampagne #NMMO führte die Puppenbühne der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. vor der 4.Klasse der Grund- und Mittelschule Laaber ihr Präventionsstück „Oma Erna“ auf.

Leider fallen immer noch regelmäßig Personen auf die perfiden Tricks von Callcenter Betrügern herein. Mit Maschen wie dem falschen Polizeibeamten, dem falschen Bankmitarbeiter oder dem Enkel in Geldnöten führen die Betrüger ihre Betroffenen in eine emotional betroffene Lage und bringen sie mit Druck und Einfühlungsvermögen zu der Übergabe von z.T. hohen Geldbeträgen. Ein Großteil der Betroffenen kannte diese Fälle zwar aus den Medien, waren sich aber sicher, das ihnen das nicht passieren kann. Im Rahmen der Kampagne #NMMO werden seit 2022 nun die Enkel der betroffenen Altersschicht über das Phänomen informiert. Um die Kinder zu erreichen ließ sich die Puppenbühne der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. das Stück „Oma Erna“ einfallen und zeigte am Freitag, 3.Mai bei der Grund- und Mittelschule in Laaber so das Vorgehen eines gemeinen Betrügers, der die Oma Erna fast um ihre Rente bringt. Zusammen mit Lexi, dem Polizeimaskottchen wurden so nicht nur die Kinder der 4.Klasse aufgeklärt, sondern auch die geladenen Eltern und Großeltern. Zum Schluss bedankte sich neben der Weidener Polizeipuppenbühne Polizeihauptkommissar Wurm von der Polizeiinspektion Nittendorf und Frau Ernstberger, stv. Rektorin der Grund- und Mittelschule bei den Eltern und Großeltern für die ausgesprochen rege Teilnahme.

Dass es keinen weiteren geht wie Oma Erna, weißt die Polizei daraufhin: