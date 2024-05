PRIEN A. CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. Die Polizeiinspektion Prien bekam zum 1. April 2024 einen neuen Dienststellenleiter. EPHK Jürgen Thalmeier übernahm das Amt von EPHKin Karin Walter.

Der Amtswechsel hat bereits seit Anfang April Bestand und wurde am Freitag, den 3. Mai 2024, nun auch offiziell durch Polizeipräsident Manfred Hauser vollzogen. In den Räumlichkeiten des Rathauses der Marktgemeinde Prien a. Chiemsee verabschiedete Herr Hauser zunächst EPHKin Walter, die bereits seit Januar ihrer neuen Aufgabe als Leiterin der Polizeiinspektion Brannenburg nachgeht. In der Zeit zwischen Januar und April übernahm POR Georg Nieß, eigentlich Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Altötting, die Führung der Priener Polizei, ehe Herr Thalmeier bestellt wurde.

Der im Landkreis Rosenheim wohnhafte Erste Polizeihauptkommissar wurde 1986 im damaligen mittleren Dienst eingestellt. Seit 2002 bekleidet er Ämter der heutigen 3. Qualifikationsebene und war für 20 Jahre auf dem Areal des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd beschäftigt, so zum Beispiel bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim und als Pressesprecher für den gesamten Präsidialbereich.



Polizeipräsident Hauser zeigte sich sehr zufrieden mit der Neubesetzung des Dienststellenleiterpostens bei der PI Prien a. Chiemsee und wünschte Herrn Thalmeier für seine neue Aufgabe stets ein glückliches Händchen und viel Erfolg.