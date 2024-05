AMBERG. Betrüger haben am gestrigen Donnerstag, 2.Mai, eine über 70-jährige Frau mit einem vorgespielten falschen Polizeibeamten um mehrere zehntausend Euro gebracht. Mit der Geschichte, dass die Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution notwendig sei, brachten die Betrüger die Seniorin zur Übergabe des Geldes. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach mehreren Versuchen im Raum Amberg, wo die Betroffenen teils vorbildlich die Masche erkannten, hatten Betrüger am gestrigen 2. Mai bei einer Frau aus Amberg Erfolg. Die 70-jährige Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der eine weinerliche Frauenstimme ans Telefon holte und vorgab, dass die Tochter festgenommen sei. Aufgrund eines verursachten schweren Verkehrsunfalls würde die Tochter nur gegen Kaution freikommen, sodass umgehend eine Geldübergabe notwendig sei. Mit viel Geschick und Druck wurde das Telefonat über einen langen Zeitraum gehalten, sodass eine Geldübergabe an einen unbekannten Täter erfolgen konnte. Erst nachträglich wurde die echte Polizei über den Notruf 110 informiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Abholer des Geldes. Dieser hielt sich gegen 16:25 Uhr in der Katharinenfriedhofstraße auf und kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 170 cm groß/untersetzte Statur

osteuropäisches Aussehen und Akzent

gebräunter Teint

keine Brille, keine Kopfbedeckung

volles grau-meliertes Haar/Kurzhaarschnitt

dunkel gekleidet

In den zwei weiteren Versuchsfällen, die am gestrigen Tag bei der Polizei angezeigt wurden, gelang es den Tätern jeweils nicht, die Angerufenen zu überlisten. Die beiden Damen durchschauten jeweils die gleichgelagerte Masche, legten auf und verständigten die Polizei.

Die Polizei weißt nochmals eindringlich daraufhin: