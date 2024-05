KIRCHDORF AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe in Simbach haben am Mittwoch (01.05.2024) auf der B12 bei Kirchdorf am Inn einen Pkw mit französischen Kennzeichen kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Außerdem wurden falsche Fahrzeugdokumente mitgeführt. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:10 Uhr kontrollierten Fahnder einen Peugeot mit französischen Kennzeichen. Der 35-jährige Fahrer befand sich auf dem Weg in Richtung Österreich. Im Rahmen der Kontrolle händigte der 35-jährige Serbe den Beamten deutsche Fahrzeugdokumente aus, die nicht zu den angebrachten französischen Kennzeichen passten. Im Verlauf der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw in Frankreich entwendet wurde, weshalb dieser sichergestellt wurde. Ebenso die Fahrzeugdokumente, welche möglicherweise ebenso zuvor entwendet wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Hehlerei und der Urkundenfälschung werden von der Staatsanwaltschaft Landshut zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Veröffentlicht: 03.05.2024, 09.40 Uhr