HAUZENBERG. Am Mittwoch (01.05.2024) gegen 13.00 Uhr geriet ein Stapel Brennholz im Bereich des Freudensees in Hauzenberg in Brand. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein größerer Stapel gelagertes Holz brennen würde. Aufgrund der Löscharbeiten musste die naheliegende St2128 kurzzeitig gesperrt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Eine Ursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bitte sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Brand am Mittwoch unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 03.05.2024, 09.36 Uhr