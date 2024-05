BUCHLOE. Bereits am Donnerstag, 25.04.2024 kam es in den Abendstunden im Buchloer Westen zu einer Auseinandersetzung von Jugendlichen und Heranwachsenden, in dessen Verlauf ein 17-jähriger Jugendlicher erst mit einer Schreckschusswaffe in Luft schoss und später auf einen 18-Jährigen mit einem Messer im Bauchbereich einstach.

Auf den Vorfall aufmerksam werdend, informierten unbeteiligte Zeugen die Polizei. Diese fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter, welcher vor Ort mit einem silbernen Fahrrad flüchtete. Der Geschädigte wurde notärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort konnte festgestellt werden, dass glücklicherweise keine Lebensgefahr bestand.

Die ersten Ermittlungen führten die Polizeiinspektion Buchloe und der noch in der Nacht alarmierte Kriminaldauerdienst Memmingen. Diese ergaben, dass ein mutmaßlich aus dem Ruder gelaufenes Rauschgiftgeschäft als Auslöser für die Auseinandersetzung zu sehen ist.

Die weiteren Ermittlungen übernahm in Folge das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Kaufbeuren. Nach umfangreichen Ermittlungen identifizierten die Beamten schließlich einen 17-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtigen. Diesen nahmen die Ermittler am Donnerstag unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgrund eines vom Ermittlungsrichter erlassenen Haftbefehls fest und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten dauern an. (KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).