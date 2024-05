SCHWEINFURT / OBERNDORF. Seit Mittwoch wird eine 74-jährige Frau vermisst. Sie wurde zuletzt am 01. Mai gegen 17:00 Uhr in Oberndorf gesehen. Polizeibeamte suchen seitdem erfolglos nach der Frau. Es wird davon ausgegangen, dass die 74-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation ist und dringend Hilfe benötigt. Die Polizei vermutet die Frau in oder um Schweinfurt.

Die 74-jährige Doris Landeck wird wie folgt beschrieben:

Kurze graue Haare

Blaue Augen

Bekleidung unbekannt

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.