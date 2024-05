GÜNZBURG. Mit Wirkung zum 01.05.2024 hat der derzeitige Leiter, Polizeioberkommissar Lars Bernhardt, die Polizeiinspektion Günzburg verlassen. Die Leitung der Inspektion in Günzburg übernimmt fortan Polizeirat Andreas Fichtl.

Polizeioberkommissar Lars Bernhardt verließ die Polizeiinspektion Günzburg nach einer siebenmonatigen Verwendung im Rahmen seines Aufstiegsverfahrens in die 4. Qualifikationsebene zum 01.05.2024.

Lars Bernhardt begann seine Karriere im Jahr 2006 bei der Bayerischen Polizei. Nach seiner Ausbildung folgte nach einer mehrjährigen Verwendung in München 2016 der Wechsel in das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nach einem Einsatz bei der Polizeiinspektion Burgau begann er 2017 sein Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene.

2019 wechselte er schließlich zur damaligen Autobahnpolizeistation Günzburg. Im Rahmen seines Auswahlverfahrens für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene folgten mehrere Stationen im Polizeipräsidium, bei der Schutz- und der Kriminalpolizei.

Der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben, Polizeirat Andreas Fichtl, übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg von Lars Bernhardt.

2009 begann Andreas Fichtl seine Laufbahn mit dem Studium zum Einstieg in die 3. Qualifikationsebene. Nach Stationen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Einsatzabteilung der Polizei im Bayerischen Innenministerium wechselte er Ende 2017 zum Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nach einer Verwendung bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm führte ihn sein Weg über weitere Stationen im Polizeipräsidium zum Studium an die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster, das er 2021 mit einem Spitzenergebnis abschloss.

Nach einer einjährigen Verwendung als stellvertretender Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Kempten war Andreas Fichtl von 2022 an stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben in Neu-Ulm.

Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler zum Amtswechsel in Günzburg:

„Lars Bernhardt hat auf dem Weg zum Auswahlverfahren für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene seine Qualifikation als Führungskraft an der Spitze einer stark belasteten Dienststelle hervorragend unter Beweis gestellt. Ich wünsche ihm alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben und Prüfungen! Mit Andreas Fichtl übernimmt ein versierter Fachmann die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg, der in seiner bisherigen Laufbahn bereits verschiedene Bereiche der Polizei kennengelernt hat. Seine Erfahrungen und sein Netzwerk werden ihm bei seiner neuen Aufgabe sicher von Vorteil sein. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit an der Spitze der PI Günzburg.“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).